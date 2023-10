Die verborgenen Netze der Städte und Gemeinden

Zähne putzen, duschen, Tee kochen und die Toilette benutzen: Bereits in den ersten Minuten des Tages zählen eine funktionierende Wasserversorgung und Abwasserentsorgung zu den Selbstverständlichkeiten unseres Alltags. Was hinter dieser Selbstverständlichkeit steckt und welcher Aufwand zu betreiben ist, um diese verborgenen Netze in den Städten und Gemeinden in Schuss zu halten, das zeigt die gestern von Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) eröffnete Wanderausstellung "Vorsorgen