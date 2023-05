Die Union Perg will den positiven Trend fortsetzen

"Der Trend stimmt", sagt Pergs Trainer Jürgen Prandstätter nach dem verdienten Punkt beim Tabellenvierten Edelweiß Linz und dem 3:1-Sieg eine Runde davor gegen Bad Ischl. Nun geht es bereits morgen im Derby gegen St. Martin um weitere Punkte. "Wir wollen ein gutes Spiel machen und an die Leistung vom vergangenen Spiel anknüpfen", sagt Prandstätter. "Es wird aber nicht leicht. Völlig zu Recht gehört St. Martin zu den Top-Mannschaften der Liga." Das wollen die St. Martiner nach der 0:3-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Friedburg/Pöndorf auch wieder beweisen. Im Herbst siegte St. Martin recht eindeutig mit 4:1.

In der Landesliga Ost gibt es heute und morgen je ein Nachtragsspiel mit Mühlviertler Beteiligung. Herbstmeister Bad Leonfelden trifft im Spitzenspiel auswärts auf Donau Linz. Die Linzer liegen in der Tabelle nur zwei Punkte hinter den Bad Leonfeldnern und haben dabei ein Spiel weniger ausgetragen. "Unser Team kann mit den kommenden Spielen eine tolle Saison bestätigen und damit die Richtung für die nächste Saison vorgeben", sagt Bad Leonfeldens sportlicher Leiter Dominik Mach. Rohrbach-Berg ist morgen in St. Ulrich zu Gast. Am Wochenende geht es dann gleich weiter: Rohrbach spielt am Samstag vor heimischem Publikum gegen Admira Linz, Bad Leonfelden trifft auf Viktoria Marchtrenk.

Während in der Bezirksliga Nord die Union Katsdorf heute im Nachtrag gegen die Union Oepping einen komfortablen Sechs-Punkte-Vorsprung auf Eferding verteidigt, ist das Titelrennen in der Bezirksliga Ost noch völlig offen. Naarn und Garsten liegen punktegleich an der Tabellenspitze. Garsten spielt heute gegen Enns, Naarn beim SC St. Valentin. (fr)

