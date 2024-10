Die Union Perg und St. Martin machen in der OÖ-Liga Überstunden

mühlviertel. Drei wichtige Punkte hat die Union Perg am vergangenen Dienstag eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Prandstätter besiegte im Nachtragsspiel Bad Ischl mit 2:1 und kämpfte sich auf den neunten Platz der OÖ-Liga-Tabelle vor. "Es war ein Wechselbad der Gefühle mit Torraumszenen auf beiden Seiten", sagt Prandstätter. Morgen geht es in der Englischen Woche gleich mit dem nächsten Highlight weiter, Perg trifft vor eigenem Publikum auf St. Valentin (WIMTECH-Arena, 16 Uhr). "Das wird ein Spiel mit Derbycharakter, wir müssen wieder an unsere Leistungsgrenze gehen", so Prandstätter. Dass die Spieler wegen des Spiels während der Woche müde sein könnten, glaubt er nicht: "Der Sieg gibt uns das nötige Selbstvertrauen und Kraft."

Am Dienstag waren auch die Kicker von St. Martin im Einsatz. Nach vier Niederlagen in Folge gab es im Nachtragsspiel in Micheldorf ein 1:1-Unentschieden. Morgen um 15.30 Uhr kommt dann die SPG Edelweiß/Neue Heimat nach St. Martin. Dort hofft die Luksch-Elf auf den ersten Sieg seit August.

Auf der Erfolgswelle surft derzeit die SPG Pregarten. Unter Neo-Trainer Robert Lenz gab es zuletzt zwei Siege in Folge. Vor allem beim klaren 5:0-Erfolg im Mühlviertel-Derby gegen Bad Leonfelden am vergangenen Wochenende haben die Pregartner viel Selbstvertrauen getankt. Morgen (15.30 Uhr) soll bei der SPG Friedburg/Pöndorf der nächste Sieg her.

In der Landesliga Ost hat die ASKÖ Schwertberg morgen eine schwierige Aufgabe vor sich. Die Reindl-Elf möchte auswärts (14 Uhr) den Favoriten Oedt 1b ärgern und wenn möglich Punkte mitnehmen. (fr)

