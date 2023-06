Die schnellste Frau am Berg freut sich auf das Rennen "dahoam"

In Julbachlaufen die Vorbereitungen für das Bergrennen auf Hochtouren. Neben den Veranstaltern bereiten sich auch die Fahrer auf das Rennen am 10. und 11. Juni vor. Die aktuell schnellste Bergfahrerin Mitteleuropas ist Svenja Wurm. Die 23-jährige Julbacherin ist am Berg derzeit das Maß aller Dinge und stellt sich vor: "Ich bin ein 23-jähriges Mädl aus Julbach, bin Facharbeiterin als Maschineneinstellerin und begeistere mich für Motorsport." Woher diese Begeisterung für Hubraum und PS kommt,