Die Schmetterlinge fliegen wieder: kokon öffnet nach der Corona-Pause wieder

ROHRBACH-BERG. Die Kinder- und Jugendreha in Rohrbach-Berg soll jungen Menschen einen geschützten Raum für ihre individuelle Entwicklung ermöglichen – dies spiegelt auch der Name „kokon“ wider. Angesichts der Corona-Pandemie war auch die erst im Herbst vergangenen Jahres eröffnete Einrichtung gezwungen, ihre Türen bereits wenige Monate später wieder zu schließen. Umso größer ist die Freude über die Wiedereröffnung am 16. Juni. „Die neuen Sicherheitsvorkehrungen verändern auch bei uns im kokon den Alltag. Gleich geblieben ist unser Anspruch, die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen mit unserer Expertise bestmöglich zu begleiten“, so der Grundtenor der Kollegialen Führung.

Maßnahmen wie das Einholen von Vorabinformationen, ausführliche Befragungen und Gesundheitschecks – inklusive der Testung auf COVID-19 – von allen neu ankommenden Patienten und deren Begleitpersonen sowie ein spezielles Kontaktmanagement für Lieferanten wurden in die Reha-Prozesse integriert. „Auch im klinischen Ablauf und bei den Therapien gibt es Adaptierungen des Normalbetriebs, um die Patienten sowie die Belegschaft bestmöglich zu schützen“, informiert kokon-Geschäftsführer Stefan Günther und ergänzt: „Damit erfüllen wir nicht nur sämtliche seitens des Gesundheitsministeriums veröffentlichten Empfehlungen, sondern übertreffen sie in wesentlichen Bereichen sogar.“ Besuche in der Kinder- und Jugendreha sind vorab anzumelden und sollten sich auf eine Person pro Tag beschränken. Für die Nachverfolgung im Kontaktpersonenmanagement werden außerdem die Daten aufgenommen und etwaige Risikofaktoren abgefragt.

Die Händedesinfektion, das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes sowie die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern haben selbstverständlich auch im kokon Gültigkeit.

Die bisherigen Rückmeldungen der Familien zeigen deutlich, wie wichtig das Konzept einer maßgeschneiderten Behandlung und Betreuung speziell für Kinder und Jugendliche ist. Als besonders wertvoll erleben die Angehörigen beispielsweise die Tatsache, dass im kokon alle relevanten Experten an einem Ort vereint sind. Genau dieses Zusammenspiel gewährleistet eine ganzheitliche, individuell abgestimmte Unterstützung, und das spüren die Familien. Verstärkt nachgefragt wurde das Angebot der stationären Reha bisher von Kindern mit angeborenen Fehlbildungen oder Zerebralparese nach einer Frühgeburt, die sich anhand von Störungen des Nervensystems und der Muskulatur im Bereich der willkürlichen Motorik äußert.

Auch im Mental Health Bereich bietet das kokon-Team umfassende Hilfestellung – dazu zählen Krankheitsbilder wie ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung), psychische Probleme wie Angststörungen, Schulverweigerung, Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen und Interaktionsprobleme zwischen den Bezugspersonen und den Kindern. „Es folgten weitere Behandlungsschwerpunkte wie die Mobilisierung infolge von Unfällen, die Reha nach Verbrennungen sowie bei Ernährungssonden-Entwöhnung. Schon bald erwarten wir Kinder und Jugendliche mit cystischer Fibrose und juveniler Skoliose“, informiert die Ärztliche Direktorin, Primaria Evelyn Lechner.