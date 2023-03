Die Rohrbacher fremdeln noch mit dem Gelben Sack

So viel vorweg: Wer seinen getrennt gesammelten Abfall ins ASZ bringen möchte, kann das gerne tun. Das ist sogar erwünscht. Aber: Neuneinhalb Kilo Verpackung, die pro Einwohner und Jahr in der Restmülltonne entsorgt wurden, haben den Bezirksabfallverband Rohrbach zum Handeln veranlasst. Seit Jahresbeginn gibt es also den Gelben Sack auch im Bezirk.