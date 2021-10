Die Perger Rotkreuz-Familie benötigt dringend Zuwachs

Bei seinen sozialen Diensten ist das Rote Kreuz Perg in vielen Bereichen ein Vorbild: Bestes Beispiel hierfür ist der Rotkreuz-Markt. Als er im Jahr 2009, damals noch in der Gartenstraße, eröffnet wurde, war dies der erste Sozialmarkt des Roten Kreuzes in Oberösterreich. Auch zwölf Jahre später wird das Angebot von vielen Menschen mit geringem Einkommen dankbar angenommen.

"Es ist wichtig, dass es diesen Markt gibt. Wichtig ist es aber auch, dass Menschen da sind, die mit anpacken, damit dieser Markt funktionieren kann", sagt der Mauthausener Rotkreuz-Mitarbeiter August Grubauer. Um diese wichtige Versorgung weiter zu gewährleisten, sucht das Rote Kreuz Perg Freiwillige, die bei der Abholung gespendeter Waren oder beim Ausliefern mit dem Mobilen Markt im ganzen Bezirk mithelfen wollen. Interessierte können einfach beim Markt in der Naarner Straße 72 vorbeikommen und in die abwechslungsreiche Arbeit hineinschnuppern. Eine Kontaktaufnahme ist aber auch direkt im Rotkreuz-Markt unter 07262/544 44-24 möglich.

Ähnliches wie für den Rotkreuz-Markt gilt auch für die Krankentransporte. Hier ist das Rote Kreuz aktuell auf der Suche nach Sanitätshelfern, die Patientinnen und Patienten mit einem Ambulanztransportwagen (ATW) – auch unter dem Namen Rettungstaxi bekannt – sicher ins Krankenhaus oder zu anderen medizinischen Einrichtungen und wieder nach Hause bringen.

Dieser Dienst wird vom Roten Kreuz nur wochentags von 6 bis 14 Uhr angeboten. Wer also über 18 Jahre alt ist, den Führerschein der Klasse B besitzt und über ausreichend Tagesfreizeit verfügt, ist aufgerufen, sich in der Rotkreuz-Dienststelle unter 07262 / 544 44-14 zu melden. Es kann auch nicht schaden, wenn man gerne mit dem Auto unterwegs ist wie Ulli Kastner, die üblicherweise zweimal pro Woche für die Bevölkerung im Einsatz ist. Die nächste Ausbildung für diesen Einsatz startet übrigens am 12. November.