"Die Panflöte hat mich vor dem Schlimmsten gerettet"

Wer in den 1980er Jahren im Unteren Mühlviertel seine Jugend verbracht hat, kann sich bestimmt an die Party-Band "Weekend" erinnern. Viele Jugendbälle, Zeltfeste und Open-Airs hat die Band mit ihrer Musik veredelt. An den Keyboards war Willi Bröslmeyr für den typischen Synthie-Sound jener Zeit verantwortlich. Nach der Auflösung von Weekend wechselte er an das Schlagzeug der Band "Marco Polo".

Daneben war der Kefermarkter begeisterter Sportler und machte auch im Beruf Karriere, war verheiratet und Vater einer Tochter. Ein Leben wie im Bilderbuch, bis ihn 1999 im Alter von 37 Jahren ein schwerer Schlaganfall niederstreckte. Seither ist Bröslmeyr halbseitig gelähmt. Unmittelbar nach dem Schlaganfall konnte er auch nicht mehr sprechen: "Ich war völlig außer Gefecht. Keine Sprache, keine Kraft, ein Leben im Rollstuhl. Meine damalige Frau ging ganztags arbeiten, meine Tochter war in der Schule und ich alleine daheim. Ich war nicht nur körperlich sondern auch psychisch am Ende." Vieles, was ihm Freude bereitete, vor allem der Sport, aber auch die Musik, schienen nicht mehr möglich.

Zumindest bei der Musik sollte sich diese Befürchtung nicht bewahrheiten. Denn in diesen für ihn so schlimmen Zeit entdeckte Bröslmeyr die Panflöte als ein Instrument, das er auch nur mit einer Hand spielen konnte. "Mein guter Freund Siegi Maier, der jetzt mit seiner Band Zwirn große Erfolge feiert, hat mir ein Leihinstrument und ein Lernheft zukommen lassen", erinnert sich Bröslmeyr. Seither lässt ihn dieses Instrument nicht mehr los. Mit Wolfgang Deutsch fand er einen Lehrer, der ihm mit viel Geduld das Spiel beibrachte. Acht Jahre lang nahm Bröslmeyr Musikschulunterricht, besuchte zudem Seminare bei einigen der weltbesten Panflötisten.

Mit viel Fleiß schaffte es Willi Bröslmeyr, die Panflöte so gut zu beherrschen, dass er wieder Konzerte geben konnte. Bei Familienfesten und Begräbnissen ebenso wie vor zahlendem Publikum in ganz Oberösterreich. "Die Panflöte hat mich vor dem Schlimmsten gerettet. Ich wüsste nicht, ob es mich ohne sie heute noch geben würde. Sie ist zu meiner treuen Begleiterin geworden", sagt Bröslmeyr über seine "zweite Seele". Als außergewöhnlich beseelt beschreiben Musikkenner auch Bröslmeyrs Spiel an der Panflöte: "Durch mein Schicksal kann ich offenbar ganz viel Gefühl in mein Spiel legen."

Großes Konzertprojekt

Derzeit arbeitet Bröslmeyr an seinem nächsten, großen Auftritt: Am 12. Mai 2024, dem Muttertag, spielt er am Nachmittag in der Stockhalle Neumarkt im Mühlkreis ein Muttertagskonzert. "Wir feiern nächstes Jahr 100 Jahre Muttertag. Das möchte ich zum Anlass nehmen, mit bei allen Müttern und Großmüttern für ihre Liebe, Zuneigung und Kraft zu bedanken, die sie ihren Kindern schenken", sagt Bröslmeyr, der bei dem Konzert von Judith Jezek und Andreas Pilgerstorfer am Gesang sowie Siegi Maier an der Technik unterstützt wird. "Ein ganz besonders Lied werde ich für meine Mama spielen, die heuer im Juni leider verstorben ist." Karten – bestens geeignet als Weihnachtsgeschenk – gibt es ab sofort bei den Raiffeisenbanken Freistadt und Neumarkt, bei Ruefa Freistadt sowie beim Kameradschaftsbund Neumarkt.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner