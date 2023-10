Die Natur in Schwarz und Weiß

Mit der Ausstellung "Vom da sein und fort sein" werden von heute Freitag bis Samstag, 4. November, in der Galerie im Gwölb grafische Arbeiten von Roswitha Leitner (1937–2022) gezeigt.

Die Künstlerin war Mitbegründerin der Galerie im Gwölb und erste Vorsitzende des Vereins. In ihrer eigenen künstlerischen Arbeit setzte sich Roswitha Leitner vor allem mit dem Thema Landschaft auseinander. Die sanften Hügel des Mühlviertels inspirierten sie ebenso zum Zeichnen wie fremde Umgebungen, die sie auf Reisen in den Süden festhielt. Sie verstand es, den Charakter einer Landschaft mit Bleistift, Feder oder Kohle auf Papier zu bringen. Steinformationen, Meereswellen, Himmel, Wald und Wiesen – die ganze Buntheit der Natur konnte sie in Schwarz und Weiß ausdrücken. Die Ausstellung zeigt zwei Hauptbereiche: Mühlviertel-Zeichnungen und Arbeiten, die in ferne Regionen führen. Besucher sind eingeladen, Reproduktionen von Leitners Zeichnungen farbig zu gestalten und so ebenfalls Teil der Ausstellung zu werden. Am Eröffnungsabend wird ab 19 Uhr auf die Werke der Künstlerin angestoßen.

Zugänglich ist die Galerie im Gwölb freitags von 16 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr

