Die Narren eroberten Reichenthal und St. Martin

In Reichenthal folgten gestern nicht nur 38 Gruppen der Einladung von Prinzessin Doris I. und Prinz Jakob I. zum großen Faschingsumzug. Auch mehr als 10.000 Besucher kamen in den Mühlviertler Ort, um dem bunten Treiben beizuwohnen. Auch in St. Martin strömten Tausende zum Umzug, der nur alle zehn Jahre stattfindet. Dort formierten sich die örtlichen Vereine und Gruppierungen zu 29 Faschingsteams. Thematisiert wurden auf den teils recht aufwendig gestalteten Wägen brandaktuelle Themen wie etwa die Klimaproteste, das Wirtshaussterben oder auch die Einführung des Gelben Sackes im Bezirk Rohrbach.

Dem leichten Regen trotzten die feschen Mädchen der Reichenthaler Garde beim Umzug tapfer. Bild: Pramhofer

Die wohl charmantesten "Gelben Säcke" weit und breit Bild: pictureshooting.AT/Albert Mikovits

Der König der Löwen fuhr durch die Straßen von Reichenthal. Tausende Besucher jubelten den Gruppen zu. Bild: Pramhofer

Klimakleber mit einem riesigen Vorrat an Superkleber Bild: pictureshooting.AT/Albert Mikovits

Wochenlang bastelten die Gruppen an ihren Gefährten. Bild: Pramhofer

