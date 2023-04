Die nachhaltige Zukunft des Bauens begann am Samstag im Mühlviertel

Arbings Bürgermeisterin Hermine Leitner hieß die LOC-Geschäftsführer Rudolf Ortner, Josef Lauss und Jan Walter Cappelen mit einem Keramikbild in Arbing willkommen.

„Nachhaltigkeit“ - kein anderes Wort wurde beim Festakt zur Eröffnung von LOC Holz öfter in den Mund genommen. Mit den im Wirtschaftspark Arbing produzierten Brettsperrholz-Elementen könne ein neues Kapitel in der Geschichte des Bauens aufgeschlagen werden, umriss Rudolf Ortner, er ist gemeinsam mit Josef Lauss und Jan Walter Cappelen geschäftsführender Gesellschafter von LOC Holz, die Vision hinter der ersten Produktionsanlage von Brettsperrholz in Oberösterreich.