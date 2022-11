Die Mountainbike-Talente von morgen werden im Granitland ausgebildet

Spätestens seit der Granitmarathon in Kleinzell zu den besten Rennen Österreichs zählt, ist der Ort Hochburg für den heimischen Mountainbikesport. Seit Gründung des Rennens wird nämlich kontinuierlich am sportlichen Nachwuchs gearbeitet. Bereits zum zweiten Mal in Folge sicherte sich der Verein heuer die Gesamtwertung im oberösterreichischen Nachwuchscup. Die Kleinzeller Nachwuchsbiker holten fast doppelt so viele Punkte wie der zweitplatzierte Verein. Bei einer Feier im Olympiastützpunkt auf der Gugl wurden die Preise vom Landesradverband Oberösterreich und den heimischen Radstars Riccardo Zoidl und Felix Großschartner übergeben.

Der Verein verfolgt seit Jahren akribisch die Nachwuchsarbeit. Den technischen Feinschliff holt man sich jeden Mittwoch beim Training am Start/Ziel-Gelände des Granitmarathons. "Ab Mitte Jänner geht’s wieder in die Halle, um koordinative Fähigkeiten zu trainieren. Ab April dann für alle wieder aufs Rad", erklärt Nachwuchschef Mario Leibetseder. 2023 wird der Schwerpunkt auf der Technik liegen. "Am Stand Stehen" will genauso gelernt sein wie ein Bunny-Hop, das weite Springen oder das Fahren enger Kurven. An manchen Samstagen wird zusätzlich mit den größeren Granitbikern eine zweistündige Trainingsfahrt unternommen – natürlich auf den Routen der Mountainbike-Region Granitland. www.granitbiker.at