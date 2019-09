Die mobilen Pflegerinnen kommen in Rohrbach auch per E-Bike ins Haus

Die Mitarbeiter der mobilen Pflegedienste der Caritas in Rohrbach erledigen die Hausbesuche künftig auch mit dem E-Bike. Damit tun sie nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern auch sich selber: Das Radeln an der frischen Luft hält die Caritas-Mitarbeiterinnen fit.

Die Mitarbeiterinnen der mobilen Pflegedienste der Caritas kommen zu älteren Menschen nach Hause, um im Alltag zu unterstützen. Je nach Situation kommen die Helferinnen auch mehrmals täglich ins Haus und helfen beim Anziehen, bei der Körperpflege oder im Haushalt. Bei Bedarf kommen auch diplomierte Krankenpflegekräfte von der Caritas zum Einsatz. Sie versorgen – nach Anordnung eines Arztes – akute und chronische Wunden, messen Blutdruck, spritzen Insulin oder unterstützen bei der Medikamenteneinnahme.

Der Umwelt zuliebe

Der verantwortungsvolle Umgang mit Menschen geht bei der Caritas Hand in Hand mit einem verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt: Deshalb sind die Mitarbeiterinnen der mobilen Pflegedienste in Rohrbach ab sofort auch mit dem E-Bike unterwegs. "Die Idee entstammt nicht nur der nachhaltigen Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsweise, zu der sich die Caritas in ihrem Umweltleitbild verpflichtet. Die Mitarbeiterinnen selbst haben den Wunsch geäußert, dass sie gerne ein Fahrrad für den Dienst nutzen würden", erzählen Johanna Pröll und Renate Stöbich, die Teamleiterinnen der mobilen Pflegedienste der Caritas in Rohrbach.

Das E-Bike bringt dabei eine Reihe von Vorteilen mit sich: Es ist klimafreundlich und mitunter auch schneller als das Dienstauto, weil Radfahrer häufig von Einbahnregelungen ausgenommen sind und die oft nervenaufreibende Parkplatzsuche entfällt. "Die Nutzung des E-Bikes ist natürlich freiwillig, und auch Radhelme werden den Mitarbeiterinnen zur Verfügung gestellt", ergänzen die zwei Caritas-Teamleiterinnen. Oberösterreichweit sind bei den mobilen Pflegediensten der Caritas derzeit drei E-Bikes in Rohrbach, Mondsee und in Linz im Einsatz. "Wenn es sich bewährt, soll das Angebot an E-Bikes ausgebaut werden", erklärt Doris Wurm, Leiterin der mobilen Pflegedienste der Caritas Oberösterreich.

Im Bezirk Rohrbach legen die mobilen Pflegedienste pro Jahr rund 220.700 Kilometer zurück. Wie viele davon künftig geradelt werden, wird man in einem Jahr sehen.