„Die Liga war noch nie so ausgeglichen wie heuer“

„Die Liga war, denke ich, in den vergangenen Jahren nie so ausgeglichen wie heuer. Bis auf Stadl-Paura schlägt jeder jeden. Unser Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz“, sagt Pergs Trainer Jürgen Prandstätter. Die Perger haben zuletzt zweimal in Serie verloren und sind in der Tabelle abgerutscht. „Wir bekommen die Tore zu einfach. Da müssen wir wieder konzentrierter und entschlossener zur Sache gehen. In der Offensive vor dem Tor ist es ähnlich“, analysiert Prandstätter. Das Ziel in St. Martin ist klar: „Wir wollen punkten.“ St. Martin will nach der 1:3-Niederlage in Friedburg ebenfalls zurück auf die Siegerstraße finden. Die Mühlviertel-Duelle in der vergangenen Saison gingen jeweils klar an St. Martin.

In der Landesliga Ost ist der Kampf um den Herbstmeistertitel spannend wie selten zuvor. Sechs Mannschaften haben noch die Chance auf Platz eins nach der Hinrunde. Zwischen dem Ersten Rohrbach-Berg und dem Sechsten Donau Linz liegen nur drei Punkte. Neben den Rohrbachern ist auch Bad Leonfelden ein Anwärter auf die Winterkrone. „Der Herbstmeistertitel bleibt wohl bis zum Schluss hart umkämpft. Für uns gilt es, so viele Punkte wie möglich ins Frühjahr mitzunehmen“, sagt Bad Leonfeldens sportlicher Leiter Dominik Mach. Die Kurstädter spielen heute im Spitzenspiel bei Viktoria Marchtrenk. Mach: „Wir wissen, dass Viktoria sehr heimstark ist. Unsere Mannschaft hat aber ihre Qualität in den vergangenen Runden auch bewiesen. Es wird sicher ein spannendes Spiel.“ Das zweite Topspiel steigt morgen in Urfahr: Rohrbach-Berg ist bei Admira Linz zu Gast.

Der Schlager der Bezirksliga Ost ist das morgige Duell des Zweiten Bad Hall gegen den Tabellenführer aus Naarn, der in der Mission Wiederaufstieg gut auf Kurs liegt.