Die Leonfeldner Kantorei ist "Chor des Jahres 2024"

Großartige Neuigkeiten gibt es rund um die Leonfeldner Kantorei: Der Chor unter der Leitung von William Mason wurde als "Chor des Jahres 2024" in Oberösterreich ausgezeichnet! Mit dem Preis in der Kategorie ‘Stil- und Genremix’ würdigt die Jury der Vokalakademie das umfassende Repertoire des Chores. Diese Auszeichnung bedeutet für die Mühlviertler eine große Wertschätzung - zumal es hervorragend zum 35-jährigen Gründungsjubiläum des Chores passt. Überreicht wird die Auszeichnung am 29. November um 17 Uhr durch Landeshauptmann Thomas Stelzer im Steinernen Saal des Linzer Landhauses.

Wie breit die Kantorei stilistisch aufgestellt ist, zeigt ein Blick auf die Aktivitäten der vergangenen Monate. Mit drei Faschingsveranstaltungen startete man fulminant in das neue Jahr. Mit der turbulenten Operette "Liebe vor Gericht" – noch dazu als als österreichische Erstaufführung in Bad Leonfelden – feierte das Ensemble einen glänzenden Erfolg. Chorleiter William Mason übersetzte das kompakte und vor Komik nur so strotzende Werk ins Deutsche und brachte es szenisch auf die Bühne. Es folgten sakrale Konzerte sowie ein Auftritt im Rahmen der Kulturhauptstadt-Jahres im Salzkammergut: In der Saline Ebensee wurden unter dem Motto "Bruckners Salz" gemeinsam mit dem Brucknerorchester Linz unter Markus Poschner Motetten, Sinfonie-Teile und Improvisiertes aufgeführt.

Im Oktober standen erneut Bruckners Motetten im Mittelpunkt einer Darbietung. Im Mariendom Linz sangen oberösterreichische Chöre im von Alexander Koller konzipierten "Motetten Crash" zu Ehren des Jahresregenten.

Das Jahr beschließt der Chor am 1. Dezember (16 Uhr) mit einer Beteiligung am Adventkonzert im Linzer Dom Linz. Auch hier erklingt Musik von Anton Bruckner und seiner Schülerin Mathilde Kralik. Das eigene Weihnachtskonzert "Singt und klingt" findet am Mittwoch, 11. Dezember, um 19.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche Bad Leonfelden statt.

