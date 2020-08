Die Kultur auf Burg Piberstein lebt weiter

Nach anfänglichen Unsicherheiten, wie es nun um den Kulturverein steht, beruhigt Hermann Eckerstorfer: Es geht im Sinne Karl Danzers weiter. "Es geht weiter, weil es weitergehen will", meint der Künstler, der als gewählter Obmann-Stellvertreter nun vorerst die Agenden Danzers übernehmen wird. Dennoch will sich der Verein über kurz oder lang auf die Suche nach einem neuen Obmann machen. Die Mitglieder des Kulturvereins bleiben auch aktiv, was die Erhaltung der Burg Piberstein als Denkmal betrifft: "Wir werden heuer im Herbst noch einen Raum herrichten, der durch den Hausschwamm ziemlich ruiniert wurde. Außerdem haben wir auf der Burg eine heimatkundliche Sammlung. Ab dem Frühjahr werden wir daraus alles, was mit Flachsbearbeitung zusammenhängt, in drei Räumen präsentieren. Für die Winterarbeit ist also vorgesorgt", blickt Hermann Eckerstorfer positiv in die Zukunft.

Treue Kulturliebhaber

Kulturliebhaber haben dem Verein auch in Zeiten von Corona die Treue gehalten und diesen mit den Mitgliedsbeiträgen, aber auch Spenden unterstützt. Kulturell wird es im September auch wieder vorwärtsgehen. Am Samstag, 12. September, um 20 Uhr, wird Kabarettist Mario Sacher aus Tragwein auf der Burg gastieren. In seinem sechsten Soloprogramm "Fertig" analysiert er die Widersprüchlichkeiten unserer Sprache. (Karten: 07216 / 63 91 oder he.eckerstorfer@eduhi.at, Mund-Nasen-Schutz mitnehmen). Ein Konzert ist für den 27. September geplant.