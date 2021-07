Dass ein echter Bauernkrapfen in seiner Produktion ordentlich geschliffen wird, ist dem aufmerksamen OÖN-Leser hinlänglich bekannt. Traditionelle, handgefertigte Bauernkrapfen aus dem Mühlviertel lassen sich immerhin Kunden in ganz Österreich schmecken: Für ihr Marketing- und PR-Konzept rund um das süße Hefegebäck wurde die Bauernkrapfen-Schleiferei Tragwein mit dem Zacharias-Finalistenpreis "Best of 2020" ausgezeichnet.