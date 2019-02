Die Konsumenten sollen guten Schnaps von Industrie-Fusel unterscheiden

MÜHLVIERTEL. Die Elite der oberösterreichischen Edelbrandszene kommt aus dem Mühlviertel.

Georg Schneider, Peter Affenzeller, Regina Priglinger-Simader, Rosi Huber und Peter Scalet (v.l.) Bild: Priglinger-S.

Edelbrandsommeliers sind Botschafter ihrer Region und stehen für regionale Spitzenqualität ein. Um diese Botschaft auch den Konsumenten näherzubringen, soll ein eigenes Qualitätssiegel geschaffen werden. "Unser gemeinsames Ziel ist, dieses Siegel als Premiumauszeichnung in der Edelbrandszene bekannt zu machen", erklärt das neu gewählte Vorstandsteam. "Es ist wichtig, dass Konsumenten den Unterschied zwischen regionalen Premiumprodukten und Industrieware erkennen und schätzen lernen."

Vier Mühlviertler im Team

Seit kurzem ist der Vorstand des Vereins der Edelbrandsommeliers aus Oberösterreich in neuer Besetzung aktiv. Vier Mitglieder kommen aus dem Mühlviertel. Peter Scalet aus Neusserling ist der neu gewählte Obmann des Teams. Seine rechte Hand, Regina Priglinger-Simader von der Cocktailmanufaktur in Waxenberg, bringt Schwung in die Reihen des Vorstandes. Georg Schneider vom Holzbauerngut in Lichtenberg kümmert sich um die Finanzen. Whiskypapst Peter Affenzeller aus Alberndorf und "D’Brennerin" Rosi Huber aus Weyregg am Attersee vervollständigen das Vorstandsteam. Um sich Edelbrandsommelier nennen und somit dem Verein beitreten zu dürfen, ist ein Zertifikatslehrgang mit Prüfung – besonders im sensorischen Bereich – zu absolvieren. Zurzeit findet wieder ein Zertifikatslehrgang in der Whiskydestillerie Affenzeller statt. Denn auf eine gepflegte Trinkkultur legen die Sommeliers besonders Wert.

Nichts für "Wirkungstrinker"

Ein passendes Ambiente und schöne Degustationsgläser anstatt schnöder Wirtshausstamperl sind den Edelbrennern besonders wichtig. Denn bei Edelbränden geht es um den Genuss. "Wirkungstrinker" – um ein Wort des Biersommeliers Karl Schiffner zu bemühen – haben beim Degustieren nichts verloren.

