"Die Klostermauern haben schon etwas in mir ausgelöst"

Als warmherzige, den Überblick wahrende Konstante in einem von vielen strukturellen Änderungen geprägten Umfeld war Helga Huber in den vergangenen 20 Jahren im Kloster der Schwestern vom Guten Hirten in Baumgartenberg tätig – zunächst als Betreuerin einer Wohngruppe für behinderte Menschen, dann als Leiterin der Wohneinrichtungen vor Ort.