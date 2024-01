Die Kinderbühne Naarn begeisterte mit ihrem Hexenzauber für kleine Leute

Etwa 250 Zuseherinnen und Zuseher haben am Wochenende im Pfarrsaal die Premierenvorstellungen der Kinderbühne Naarn mitverfolgt und mit minutenlangem Applaus bejubelt. Nach den Vorstellungen waren die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler minutenlang damit beschäftigt, die zahlreichen Autogrammwünsche zu erfüllen, mit denen sie bestürmt wurden.

"Es war ein sehr gut gelungenes Premierenwochenende mit einem begeisterten Publikum", sagt Regisseur Werner Luegmayr über die voraussichtlich letzte von ihm geleitete Produktion: "Der Aufwand, den das gesamte Team in den vergangenen Wochen auf sich genommen hat, hat sich einmal mehr gelohnt. Es sind je durchwegs Kinder daran beteiligt und keine Profis. Deshalb gilt mein großer Respekt allen Beteiligten für ihre Leistung und ihren Einsatz."

Gebannt verfolgten die Zuseher die Abenteuer der kleinen Hexe, verkörpert von Mona Masilko, die unerlaubterweise auf den Blocksberg zum großen Hexentanz fliegt. Dort wird sie ausgerechnet von der Oberhexe (Leona Diesenreiter) erwischt und muss zur Bestrafung lernen, eine gute Hexe zu werden. Ein schwieriges Vorhaben, doch die kleine Hexe darf auf die Hilfe ihres treuen Begleiters, des Raben Abraxas (Kilian Simon) zählen.

Die nächsten Auftritte der jungen Truppe sind am Samstag, 20. Jänner, und Sonntag, 21. Jänner, jeweils um 15 Uhr im Pfarrsaal Perg. Danach startet die Produktion eine kleine Tour mit Auftritten im Pfarrheim Saxen (4. Februar, 15 Uhr) und im Valentinum in St. Valentin (3. März 15 Uhr). Wer die Kinderbühne für ein Gastspiel in seine Gemeinde einladen möchte, kann sich gerne an Werner Luegmayr (0699 / 110 214 11) wenden.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner