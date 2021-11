Die Kantorei singt wieder

Nach langer Pause wird die Leonfeldner Kantorei unter der Leitung von William Mason am Sonntag in der Pfarrkirche in Bad Leonfelden auftreten. Zu Beginn des Konzertes stehen A-cappella-Motetten von Mendelssohn Bartholdy, Stanford und Kompositionen von Will Mason sowie Klavier-Solostücke. Hauptwerk ist passend für die Zeit um Allerheiligen das Requiem von W. A. Mozart, diesmal in einer sehr selten zu hörenden Fassung für Solisten, Chor und Klavier. Zu diesem Klangerlebnis im Kirchenraum sind am Sonntag ab 16 Uhr (Einlass um 15 Uhr) alle Musikbegeisterten unter Einhaltung der geltenden Regeln eingeladen. Kartenreservierung per Mail unter masonjean200@gmail.com Kantorei