Die Jugendkantorei Schlägl startet wieder mit Kinderchören

Ein prominentes Opfer der Corona-Pandemie war auch die Jugendkantorei Schlägl. Bei den Kinderchören freut man sich auf den Neustart. "Singen ist der erste Kontakt zur Musik, und dieser kann gar nicht früh genug stattfinden", weiß JKS-Obmann Christopher Zehrer. Eben darum gibt es ein neues Angebot bei den Musikzwergen: Lisa Hofer (0660 / 38 885 81) wird für Einjährige – natürlich in Begleitung – musikalische Frühförderung anbieten.

Daneben starten Mitte September auch die bekannte Musikzwerge-Gruppen für Kinder von zwei bis sechs Jahren mit der jungen Niederwaldkirchnerin, die am Orff-Institut in Salzburg Elementare Musik- und Tanzpädagogik studiert hat und gerade ihr Masterstudium in Wien absolviert.

Kinder von etwa sechs bis zwölf Jahren werden von Karin Zehrer (0699 / 170 64 455) im Mädchen- und Knabenchor betreut. "Hier setzen wir nach drei Jahren Stillstand einen echten Neustart", lädt Christopher Zehrer ein: "Wir möchten auf jeden Fall wieder ein Kindermusical machen, eventuell im Sommer 2024." Einige weitere Veranstaltungen stehen bereits fest: Am 3. Dezember wird es ein Adventsingen in der Pfarrkirche Aigen geben.

Konzert mit 6appeal

Schon am 15. September, 19 Uhr (bei Schlechtwetter am 16. September) gibt "6appeal", das Vokalensemble der Männer, ein Open-Air-Konzert am Gelände der Landesgartenschau in Aigen-Schlägl. Paul Gierlinger, der gerade bei Mamma Mia bei den Seefestspielen in Mörbisch auf der Bühne stand, Christopher Zehrer, Kurt Humenberger, Johannes Watzl und Ruben Höglinger präsentieren Nummern der Wise Guys.

Anmeldungen auch unter sekretariat@jugendkantoreischlaegl.at

