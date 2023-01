Die Jännerrallye ist ein klimaneutrales Motorsport-Fest

Als Klima-Ausgleichsmaßnahme wurden in den vergangenen Jahren zum Beispiel Lärchen gepflanzt.

Es gibt viele Dinge, auf welche die Veranstalter der Jännerrallye im Mühlviertel stolz sind und stolz sein können. Angefangen von der Treue des Hauptsponsors "LKW Friends on the Road" bis hin zum Partner Wimberger. Was die Brust von RC-Mühlviertel-Obmann Christian Birklbauer und dessen Organisationsteam aber diesmal besonders schwellen lässt, ist das Prädikat "klimaneutral", dessen man sich heuer erstmals bedienen darf.