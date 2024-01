Die Jännerrallye ist auch ein Turbo für die Finanzen der Feuerwehren

Mehr als 30 Helfer der Feuerwehr Schönau waren am Samstagabend in der legendären Klausner Arena im Einsatz, um die Zuseher zu den Parkplätzen zu lotsen, die Zufahrtswege auszuleuchten und vor Ort mit Imbissen und Getränken zur Stelle zu sein. "Die Rallye ist für unsere Kameradschaftskasse die wichtigste Einnahmequelle", sagte Kommandant Roman Pointner schon vor der Rallye im OÖN-Gespräch.

Das gleiche Bild präsentierte sich den Mühlviertler Nachrichten am Freitagnachmittag in der Arena Lasberg. Auch hier waren Feuerwehrleute mitsamt Frauen und Freundinnen im Einsatz in der Actionzone beim Rundkurs Lasberg. Kommandant Martin Waldmann: "Ohne Rallye würde etwas fehlen. In Lasberg genauso wie in der gesamten Region und auch in unserer Feuerwehr. Die Einnahmen des heutigen Tages helfen uns, neue Gerätschaften zu kaufen, die wir im Einsatz benötigen." Zudem kurble die Feuerwehr auch die Wirtschaft in der sonst eher ruhigen Jahreszeit im Jänner an: "Alles, was wir für den Stand einkaufen, kaufen wir bei den Händlern vor Ort ein."

Rallye-Nacht für Feuerwehren

Die enge Zusammenarbeit mit den Feuerwehren pflegten die Veranstalter auch am Vorabend der Rallye mit einer "Jännerrallye Night" speziell für die Feuerwehrjugend. 342 Mädchen und Buben folgten mit ihren Betreuern dieser Einladung in die Messehalle. Dabei durften sie ein Rallyeauto aus nächster Nähe unter die Lupe nehmen und mitverfolgen, wie ein verletzter Rallyepilot aus dem Auto gerettet wird.

Neben den Feuerwehren trugen auch zahlreiche Motorsport-Clubs, Nachbarschaftsgruppen und andere Freiwillige zum Gelingen der Rallye bei. Rallye-Geschäftsführer Georg Höfer: "In Summe laufen etwa 800 Personen für die Jännerrallye. Der Zusammenhalt ist einzigartig. Typisch Mühlviertel halt. Von den Bürgermeistern über die Feuerwehren bist zu den Streckenposten gibt es unzählige helfende Hände, ohne die wir diese Rallye unmöglich durchführen könnten."

Der Lohn dafür waren nicht nur die zehntausenden Besucher entlang der Strecke, sondern auch das mediale Echo: 160 Medienschaffende hatten sich akkreditiert, darunter nicht weniger als 124 Fotografen und Kameraleute. Spätestens ab Sonntag brachten sie mit ihrer Arbeit auch die ersehnten Bilder eines verschneiten Mühlviertels in das In- und Ausland.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner