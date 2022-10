Jede Menge Dankbarkeit, aber auch eine Portion Wehmut begleitete am Donnerstagnachmittag jenen Festakt im Salzhof, bei dem die HLW/HLK Freistadt sozusagen in eine neue Obhut gegeben wurde. Nach genau 169 Jahren, in denen die Kongregation der Schulschwestern von Notre Dame in der Bezirkshauptstadt nachhaltige und erfolgreiche Bildungsarbeit geleistet haben, übernimmt fortan die „Vereinigung von Ordensschulen in Österreich“ (VOSÖ) die Aufgabe des Schulerhalters.