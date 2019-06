Die Grün-Weißen hatten Grund zum Jubeln

Es war ein Bangen bis zur letzten Runde. Mit zwei Punkten Vorsprung auf den ATSV Neuzeug und schlechterer Tordifferenz trat die ASKÖ Steinbach Schwertberg am Pfingstsamstag bei Union Schiedlberg. Allen war klar: Ein Unentschieden würde nicht reichen. Drei Punkte mussten her, um den Meistertitel und die ersehnte Rückkehr in die Landesliga Ost zu fixieren. Ein Sieg, den Philipp Gschwantner in der 71. Minute mit seinem Treffer zum 0:1 fixierte. Danach brachen sowohl bei Mannschaft und Betreuern als auch bei den vielen mitgereisten Fans des „Aistblocks“ alle Dämme. Nach zwei Jahren in der ungeliebten Bezirksliga Ost darf sich die ASKÖ Schwertberg ab Herbst wieder auf Derbys gegen die Fußballer aus Katsdorf oder Naarn freuen.

Der Meistertitel sei das Ergebnis mehrerer Weichenstellungen, die man vor zwei Jahren nach dem Abstieg aus der Landesliga vollzogen habe, sagt Sektionsleiter Andreas Füxl: „Es gab einen Umbruch im Spielerkader, und mit Amarildo Zela haben wir einen Trainer verpflichtet, der die neue Mannschaft geformt hat. Das hat auf Anhieb gut funktioniert und wir haben uns kontinuierlich verbessert.“

Vor allem die Einstellung der Mannschaft und die Bereitschaft, um Erfolge zu kämpfen, habe Schwertberg heuer ausgezeichnet, so Füxl. „Wir haben einen großartigen Teamgeist. Jeder setzt sich für den anderen ein. Auch taktisch waren wir über die gesamte Saison hinweg gut eingestellt.“ Einzig die Chancenauswertung sei noch verbesserungswürdig.

Dass Schwertberg ein Meisterkandidat sein würde, zeigte sich bereits in der zweiten Runde im Heimspiel gegen ASKÖ Oedt 1B, als man einen 0:2-Pausenrückstand aufholen konnte und ein 2:2 erreichte. „Was die Mannschaft da in der zweiten Halbzeit gespielt hat, war richtig gut“, erinnert sich Füxl an die herbstliche Siegesserie, in der Schwertberg acht Partien in Folge gewinnen konnte – darunter sieben Mal zu null.

In der Landesliga Ost wird Schwertberg in der kommenden Saison nach aktueller Lage der Dinge nahezu unverändert auflaufen. Einzig Markus Brandstetter wird das Team berufsbedingt verlassen. Der verbleibende Kader bleibt erhalten. „Ich bin überzeugt, dass wir auch in der Landesliga eine gute Figur abgeben werden“, glaubt Füxl auch weiterhin an ein starkes Schwertberg

Der "Aistblock" als zwölfter Mann

„Sie halten uns die Treue und sind auch bei unseren Auswärtspartien ein Stimmungsgarant“, sagt Andreas Füxl, Sektionsleiter der Askö Steinbach Schwertberg über jene treue Fan-Gruppe, die für die Meister-Fußballer heuer einmal mehr als zwölfter Mann ein verlässlicher Rückhalt für die Mannschaft war.

Der Aistblock garantiert Stimmung auch bei Auswärtsspielen Bild: Moser

Der Schwertberger „Aistblock“ ist nicht nur bei Heimspielen ein Bollwerk an Unterstützung, sondern auch bei den Auswärtspartien. Ein Bus voll Fans macht sich bei nahezu jedem Auswärtsspiel auf den Weg, um die Fußballer zu begleiten. Bei entscheidenden Spielen sind es mitunter auch mehr. „Nach Schiedlberg haben uns zwei volle Busse begleitet. Entsprechend laut war es dann auf der Tribüne“, erinnert sich der Schwertberger Funktionär an jenes Spiel, das die Meisterschaft letztendlich zugunsten der Grün-Weißen aus dem Mühlviertel entschieden hat. Auf diese Fanunterstützung wird Schwertberg auch in der kommenden Saison bauen können. Vor allem bei den Traditions-Derbys gegen Union Naarn und Union Katsdorf.

Namen und Fakten

Gründungsjahr: 1946

Obmann: Christoph Gaßner

Sektionsleiter: Andreas Füxl

Sektionsleiter-Stv.: Johann Hackl

Jugendleiter: Jürgen Spindlberger

Sportchef: Franz Wurm

Funktionäre: Stefan Hanl, Philipp Gschwandtner, Reinhard Leitner

Trainer: Amarildo Zela

Co-Trainer: Matthias Lindtner

Kader: Philipp Geirhofer, Fabian Resch, Mahmut Acuma, Stefan Aigner, Markus Brandstetter, Munzur Demiralp, Phillip Gschwandtner, Peter Hinterreiter, Simon Kern, Julian Reindl, Karl Zickerhofer, Enes Cavusoglu, Manuel Hinterreiter, Matthias Holzer, Sebastian Knoll, Julian Riedl, Irfan Tepegöz, Patrick Werner, Paul Holzer, Michael Riedl, Marco Aberl, Christoph Holzer, Matthias Lindtner, Julian Mader, Manuel Maurer, Johannes Mayr, Robin Meisinger, Philipp Paireder, Kevin Pretl

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at