Die Grenzlandbühne geht ab heute auf Mördersuche

Exakt 1047 Tage herrschte Stillstand auf und hinter der Grenzlandbühne Leopoldschlag. Doch die Zeit der Kulturabstinenz findet heute Abend ein Ende, denn da feiert die Sommertheaterproduktion "Die Mausefalle" Premiere.

Bei der Stückauswahl setzt das Team um Obmann Johannes Klopf auf einen echten Klassiker: "The Mousetrap", wie der Krimi aus der Feder von Agatha Christie im englischen Original heißt, wird nämlich seit 1952 täglich in London aufgeführt und gilt somit als das am längsten ununterbrochen aufgeführte Theaterstück der Welt.

Bei der Eigenproduktion der Grenzlandbühne nimmt Regisseur Daniel Pascal das Publikum mit in ein abgelegenes Landhaus namens "Monkswell Manor". Dieses fiel dem Ehepaar Ralston, gespielt von Andrea Gratzl und Markus Birngruber, als Erbe in den Schoß. Just als ein verheerender Schneesturm tobt, versammelt sich in dem Haus eine Schar sonderbarer Gäste, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Aus dem Radio erfährt man von einem grausamen Mord in London, kurz danach erscheint ein Inspektor, der die Spur des Täters bis in das eingeschneite Landhaus verfolgt hat. Tatsächlich dauert es nicht lange, bis auch hier eine Leiche gefunden wird. Alle Anwesenden scheinen in dieses Verbrechen verstrickt zu sein – aber nur eine Person ist die gesuchte Mörderin oder der gesuchte Mörder.

Nach der heutigen Premiere wird "Die Mausefalle" auch noch am 22., 23., 28., 29. und 30. Juli um 19.30 Uhr sowie am 24. Juli um 15 Uhr gespielt. Kartenreservierung auf grenzlandbuehne.at sowie unter 0664 / 6 389 389.