Die gar mysteriöse Geschichte der verschwundenen Maria Weißenberger

Über ein ungelöstes Rätsel oder gar einen Kriminalfall schreibt Ignaz Märzinger vom Heimatverein Rohrbach in seinem Aufsatz „Tief drin im Böhmerwald“. Im 19. Jahrhundert lebten die Bewohner des Böhmerwaldgürtels von dem, was der karge Boden abwarf. Aber auch für den Schmuggel war der Böhmerwald interessant. Die Lackenhäusler-Schmugglerbande etwa war weitum gefürchtet, besonders bei der Grenzwache.

Verhasste Finanzbeamte

In der Hauptstadt Wien war die undichte Stelle an der Grenze im Dreiländereck im Böhmerwald natürlich bekannt, man installierte nach und nach zusätzliche Kasernen im Problembereich um Schwarzenberg. Das Personal rekrutierte sich aus der einheimischen Bevölkerung. Grenzwachebeamte waren in der Bevölkerung gehasst, waren doch die meisten Einheimischen „Schwärzer“.

Geächtete Mädchen

Tanzte ein Mädchen mit einem „Finanzer“, so wurde es von den einheimischen Burschen gemobbt.

In diese Zeit also fällt die mysteriöse Geschichte, die Ignaz Märzinger für den Rohrbacher Heimatverein recherchiert hat.

Eine junge Frau verschwindet

1905 kam es zu besagter Familientragödie: Maria Weißenberger, eine Wirtstochter, verschwand spurlos im Alter von 33 Jahren und ließ vier Kinder im Alter von zwei bis neun Jahren und den 56-jährigen Ehemann zurück – einen Finanzer. „Es wird vermutet, dass sie sich vielleicht im weiten Böhmerwald beim Sammeln von Heidelbeeren verirrt hat oder im Plöckensteinersee ertrunken ist“, erzählt Märzinger. Die Leiche oder Spuren davon wurden trotz intensiver Suche nicht gefunden. Auch der Plöckensteinersee hat die Finanzersgattin bis heute nicht freigegeben.

Dass die Familie Weißenberger 1905 nicht mehr in Oberschwarzenberg wohnhaft war, geht aus den Taufbuchaufzeichnungen der letzten zwei Kinder hervor. Frida (1902) und Leopoldine (1904) sind in Hinteranger geboren. Josef Weißenberger hat 1908 das „Sekretärhäusl“ in Kollerschlag 28 geerbt.

Sein einziger gleichnamiger Sohn besuchte die Bürgerschule in Oberplan in Böhmen. Jedes Wochenende ging er in einem sechsstündigen Fußmarsch zu seinem Vater nach Kollerschlag. Josef Weißenberger sen. blieb bis zu seinem Lebensende 1933 alleine. Maria, der älteren der vier Geschwister, gelang es, mit erst 16 Jahren, mit einer Holzschlägergruppe nach Kanada auszureisen, wo sie auch blieb. Sohn Josef besuchte nach der Bürgerschule die Lehrerbildungsanstalt in Linz. Er landete schließlich in der Hauptschule Frankenmarkt, wo er als Direktor wirkte. Die Gemeinde Frankenmarkt verlieh ihm die Ehrenbürgerwürde und gab ihm nach seinem Tod ein Ehrengrab im Ortsfriedhof.

Erfolgreiche Nachkommen

Die Söhne von Hauptschuldirektor Josef Weißenberger, Guntram und Josef, studierten Architektur. Guntram Weißenberger gründete in Philadelphia (USA) die „Westover Companie“, heute ein millionenschweres Bauunternehmen. Er blieb im Herzen aber Frankenmarkter und erhielt, wie sein Vater, die Ehrenbürgerwürde. Seine Memoiren veröffentlichte der Stararchitekt im Buch „My Town, das Leben eines Bauunternehmers“. Josef Weißenberger gründete mit einem Studienkollegen das renommierte Architekturbüro Weißenberger & Ratschenberger in Hof bei Salzburg. Der über 90-Jährige lebt noch mit seiner Familie in Salzburg.

Gedenkstätte für vermisste Oma

Josef Weißenberger pflegt immer einen engen Kontakt zu seinen Verwandten im Oberen Mühlviertel, obwohl er in Frankenmarkt geboren wurde und dort aufgewachsen ist. Ihm ließ das mysteriöse Verschwinden seiner Großmutter Maria Weißenberger 1905 keine Ruhe. Um ihr spurloses Verschwinden nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und weil sie kein Grab hat, entschloss er sich, eine Gedenkstätte im Böhmerwald zu errichten. Er hätte eine passende Stelle beim Plöckensteinersee gefunden, doch das lehnten die tschechischen Behörden ab. Schließlich würde er am Steig zum Plöckenstein fündig. Beim „gefrorenen Weibl“ erhielt er die Erlaubnis, ein Eisenkreuz aufzustellen. Auf einem Täfelchen steht: „Andenken an Maria Weißenberger aus Kollerschlag, geb. 1872, geborene Leitner, verunglückt 1905“.

