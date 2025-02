Die "Fraustadt" will weiterhin unbequeme Fragen stellen

Was vor fünf Jahren als Initiative engagierter Freistädterinnen begann, ist mittlerweile fixer Bestandteil in der Region. Mit zahlreichen Aktionen stellt der Kulturverein "Fraustadt Freistadt" weibliche Lebenswelten in den Fokus. Derzeit etwa mit der Ausstellung "Schattendasein. Frauenarmut", die noch bis 30. März im Mühlviertler Schlossmuseum zu sehen ist. Ein Frauensalon mit der Autorin Ingeborg Rauchberger rund um "Frauen und Geld im Fokus" am kommenden Mittwoch, 27. Februar (19 Uhr im Salzhof bei freiem Eintritt), beendet den laufenden Themenschwerpunkt "Frauen und Armut".

Doch auch im kommenden Jahr wird die Fraustadt unbequeme Fragen zur Rolle von Frauen in der Gesellschaft stellen. Die vom EU-Regionalförderprogramm "LEADER" unterstützte Initiative rückt im neuen Themenjahr "Frauen und Kultur" zahlreiche Kulturschaffende in das Zentrum ihrer Aktivitäten. Gleich am 1. März eröffnet Judith W. Taschler mit einer Lesung aus ihrem neuen Buch den Frauen-Kultur-Monat März. Das "Café Rosé" am 8. März im Schlossmuseum sowie ein Gastspiel der Kabarettistin Malarina am 15. März setzen den Programmschwerpunkt fort.

Besonders viel Engagement steckt die Fraustadt in eine große Gemeinschaftsausstellung regionaler Künstlerinnen, die im Herbst geplant ist. Vereinsobfrau Julia Schober: "Unsere Region lebt von ihrer kreativen Vielfalt, die sich besonders im Schaffen vieler Frauen zeigt. Mit der Ausstellung wollen wir nicht nur diesen Talenten eine Bühne bieten, sondern auch die Vernetzung und den Austausch unter Künstlerinnen fördern."

