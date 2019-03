Die Finanzierung steht: 37 Gemeinden stimmten für Rohrbacher Hallenbad

BEZIRK ROHRBACH. Schon im Jahr 2022 könnten die Rohrbacher in ihrem Hallenbad schwimmen

St. Veit fasste als letzte der 37 Gemeinden des Bezirkes Rohrbach am Dienstag den Beschluss für ein Rohrbacher Hallenbad. Einstimmig wurde der überarbeitete Finanzierungs-Schlüssel angenommen. Damit ist das Projekt, das mehr als einmal am Scheidepunkt stand, auf Schiene. „Heute ist für mich ein Freudentag. Wir haben gezeigt, was der Bezirk Rohrbach zusammenbringt“, ist Rohrbach-Bergs Bürgermeister und Hallenbad-Arbeitskreisleiter Andreas Lindorfer (VP) froh, dass die Finanzierung steht.

Wie berichtet teilen sich nun 35 Gemeinden die Errichtungskosten für das Hallenbad, welches in Rohrbach-Berg gebaut werden soll. Die Stadtgemeinde Rohrbach-Berg bringt das Grundstück ein und übernimmt den Abgang des laufenden Betriebes und somit das Risiko. Eben dieses Risiko war für einige Gemeinden im Bezirk zu hoch, als dass sie dem ersten Finanzierungs-Vorschlag zustimmen hätten können. Ulrichsberg nimmt derzeit eine Sonderstellung ein, weil es dort bereits ein kleines Schul-Hallenbad gibt. Sollte dieses geschlossen werden, steigt auch Ulrichsberg in die Finanzierung mit ein. „Wir übernehmen als Standortgemeinde die Verantwortung für den Abgang. Das ist sicher ein großer Brocken, aber für den Bezirk eine gute Lösung“, sagt Lindorfer. Der jährliche Abgang ist mit 250.000 Euro veranschlagt. „Ich hoffe, dass wir Synergien mit dem Freibad nutzen können und der Abgang beider Bäder auf 200.000 gedrückt werden kann“, rechnet der Bürgermeister.

„Fremden Federn“

Groß ist die Freude auch bei Andreas Hannerer (SP), der als Hallenbad-Befürworter der ersten Stunde gilt: „Es ist großartig, dass wir das zusammengebracht haben. Zwischenzeitlich haben wir schon nicht mehr daran geglaubt. Kritik übt er am politischen Mitbewerber: „Wir haben in den letzten Monaten intensiv über die Parteigrenzen hinweg gearbeitet und nicht nur Überschriften produziert. Wenn dann eine kleine politische Gruppe sämtliche fremden Federn aufsammelt um sich selbst damit zu schmücken, ärgert mich das“, sagt er in Richtung Neos. Auch Ulrike Schwarz (Grüne) sieht im Hallenbad einen wichtigen Meilenstein für den Bezirk Rohrbach: „Das Ziel schien lange unerreichbar und nun sind wir so nahe dran. Mich freut es vor allem für ältere und beeinträchtigte Menschen und Familien. Aber auch für den Tourismus. Vom Hallenbad profitieren vor allem die kleinen Vermieter, auch wenn das beim Tourismusverband noch nicht ganz angekommen ist“.

Zusammenarbeit vorbildlich

Georg Ecker, Landtagsabgeordneter der VP spricht von einem Feiertag für den Bezirk Rohrbach: „Wir haben bewiesen, dass wir im Bezirk gut zusammenarbeiten können. Ich sehe im Bad einen wichtigen Beitrag zur Abwanderungs-Bekämpfung“, sagt er und erinnert, dass Nachverhandlungen mit dem Land Oberösterreich eine zusätzliche Million Euro für das Projekt einbrachten. Zu den nunmehr 7,5 Millionen Euro Landesförderung kommt das Investitionsdarlehen der Rohrbacher Gemeinden von drei Millionen Euro und eine halbe Million Euro Leader-Förderung, sodass sich der Kostenrahmen bei elf Millionen Euro bewegt.

Kino, Hotel, Hallenbad

In weiterer Folge soll nun eine Vorstudie für das Hallenbad erstellt werden. Aber auch mit Hotelbetreibern und Kino-Besitzern sei man in Verhandlungen. „Das steht alles auf unserer Agenda. Wir reden aber nur dann darüber, wenn es fix ist“, sagt Lindorfer.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema