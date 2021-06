Die ersten heimischen Erdbeeren

Knapp zwei Wochen später als in den vergangenen Jahren beginnt auf den heimischen Erdbeerfeldern die Saison zum Selberpflücken. So auch am Gemüsehof von Reinhard und Heidi Derntl in Naarn im Machland, wo zumindest jene Felder freigegeben werden können, die mithilfe einer Vliesabdeckung verfrüht wurden. Da lässt sich auch Selina die ersten reifen Früchte schmecken. Foto: Frischgemüse Derntl