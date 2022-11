Die erste St. Georgener Hauptschul-Abschlussklasse traf sich nach 50 Jahren

T.GEORGEN AM WALDE. Der Abschlussjahrgang 1971/72 war in der Mühlviertler Gemeinde St. Georgen am Walde etwas Besonderes: Es handelte sich dabei nämlich um die ersten Schüler, die in St. Georgen die Hauptschule abgeschlossen haben. Dass sich dieser Schulabschluss heuer zum 50. Mal jährte, nahm ein Organisationsteam rund um Hermine Haider, geborene Klaus, zum Anlass, die damalige Klasse, die als Expositur der Hauptschule Grein geführt wurde, für ein Treffen zusammenzutrommeln. Neben 22 ehemaligen Schülern folgten diesem Ruf am Wochenende auch die ehemalige Klassenvorständin Irmgard Wartner (Mädchenname Wolf) sowie ihre Lehrerkollegen Gert Grohmann und August Weichselbaumer.

Erinnerungen und Fotos ausgetauscht

„Es ist Zeit, dass wir uns 50 Jahre nach dem Hauptschulabschluss im Jahre 1972, jetzt wieder als Pensionisten treffen und über diese Zeit plaudern und alte Erinnerungen aus der Schulzeit mit Fotos austauschen“, sagte Bruno Lumetsberger, der mit seiner Schulkollegin Hermine Haider (geborene Klaus) das Programm des Jubiläums-Klassentreffen 2022 auf die Beine gestellt hat.

Nach dem Totengedenken für die bereits verstorbenen Mitschüler Rosa Grünsteidl (geborene Kagerhuber), Werner Klammer und Johann Ritschl, öffnete Bürgermeister Heinrich Haider die Türen der Volks- und Mittelschule für eine Besichtigung. „Das Innenleben der Schule wird seit dem Sommer 2021 mit Hochdruck in mehreren Etappen saniert. Die Arbeiten dauern aktuell noch an. Die Kosten für die gesamte Haustechnik, Sanitäranlagen, Decken, Beleuchtung und digitaler Einrichtung werden sich auf rund 3,5 Millionen Euro belaufen“, erklärte Bürgermeister Haider. Mehr als 200 Schülerinnen und Schüler dürfen sich künftig auf eine moderne Volks- und Mittelschule freuen.

Die Teilnehmer des Jubiläums-Klassentreffen waren von der modernen Sanierung begeistert. Auch beim folgenden gemütlichen Beisammensein im Gasthaus Sengstbratl wurden zwischen Lehrern und Schülern viele Erinnerungen aus vergangener Zeit ausgetauscht. Man hatte sich viel zu erzählen - das Jubiläums- Klassentreffen endete um Mitternacht.