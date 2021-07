Die erste Probe im neuen Musikheim Zulissen

Deutlich zu klein wurden in den vergangenen Jahren der Musikproberaum und die Feuerwehrgarage in der Ortschaft Zulissen. Um der Platznot ein Ende zu bereiten, beschlossen Musikverein und Feuerwehr, gemeinsam einen größeren Zubau in Angriff zu nehmen. Nach einem durch die Pandemie verzögerten Spatenstich wurde im vergangenen Herbst mit den Bauarbeiten losgelegt.

Sowohl der zeitliche als auch der finanzielle Einsatz der beiden Organisationen für den Neubau ist beträchtlich. Bisher wurden etwa 3000 Stunden Eigenleistung erbracht, zudem die Errichtungskosten aus der Vereinskasse von Feuerwehr und Musikverein finanziert. Das erwartete Bauvolumen beträgt 150 000 Euro.

Umso größer war der Stolz, mit dem der Musikverein am vergangenen Freitag die erste Musikprobe im neuen Proberaum durchführen konnte. Die gesamte Dorfbevölkerung war eingeladen, die neuen Räumlichkeiten zu besichtigen. Die Besucher zeigten sich beeindruckt von dem umfangreichen Zubau und dem Gemeinschaftshaus von Musik und Feuerwehr. Auch Bürgermeister Günter Lorenz stellte sich aus diesem Anlass mit einer großzügigen Spende ein.

Um auch die letzten Finanzmittel für den Zubau aufzubringen, wird derzeit an einem „Ersatz-Pfingstfest“ gearbeitet, das am 24. Juli ausgetragen wird. Gestartet wird um 13 Uhr mit einem Knittelturnier. Ab 15 Uhr folgt ein musikalischer Nachmittag mit der Blaskapelle „Neumarkter Böhmische“, der nahtlos in einen Dämmerschoppen übergehen soll. Den Tagesausklang mit Party-Sound bestreitet die Band „Mountain Crew“. Der Eintritt ist an die bekannten 3G-Regelung geknüpft.