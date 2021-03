Die Eckpfeiler einer besseren Welt: Vielfalt und Chancengleichheit

"Lassen Sie uns diese Pause nutzen und gemeinsam träumen: Welche Zukunft wollen wir sehen?" Von dieser Passage aus der Neujahrsansprache des Bundespräsidenten ließen sich die vierten Klassen des Gymnasiums Freistadt inspirieren. Im Religionsunterricht entstanden Texte, in denen die Jugendlichen schildern, was ihnen für eine lebenswerte Zukunft wichtig ist und was sie selbst bereit sind, dafür zu tun.