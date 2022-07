Die Donau im Feuerzauber

Ähnlich wie bei der Linzer Klangwolke wird die Musik hierzu in einem weiten Umkreis zu hören sein. Außerdem erwartet die Besucher bereits am Nachmittag ein Rahmenprogramm auf beiden Seiten der Donau mit Musik, Tanzaufführungen, Oldtimerauffahrt und vielem mehr. Hierzu kann um 10 Euro ein Kombi-Ticket erworben werden, das Eintritte in das Kino, die Greinburg, das Freibad und das neu gestaltete Stadttheater beinhaltet.