Die Bürger sollen die Böhmerwald-Region mitgestalten

Etwa drei Millionen Euro stehen für die nächste Leader-Periode von 2023 bis 2027 für die Region Donau-Böhmerwald zur Verfügung. Wie dieses eingesetzt wird, entscheiden auch die Menschen in der Region mit. Denn die Bevölkerung ist eingeladen, Schwerpunkte und Wünsche zu bekunden.

An die 100 Projekte mit einem Fördervolumen von mehr als drei Millionen Euro lösten in der aktuellen Förderperiode Investitionen von rund sieben Millionen Euro aus. Für die nächste Förderperiode arbeitet man bereits an einer neuen lokalen Entwicklungsstrategie, welche den Korridor für die Entwicklung der Region vorgeben soll. "Das ist die Chance für jeden, der sich für die Entwicklung unserer Region interessiert und sich gerne einbringen möchte", sagt die Geschäftsführerin des Leader-Regionalentwicklungsvereins Barbara Kneidinger. Es ist jeder eingeladen, an der großen Online-Umfrage teilzunehmen und dort über zukünftige Schwerpunkte in der Entwicklung der Region mitabzustimmen. Die Umfrage läuft von 20. Jänner bis 3. Februar auf www.donau-boehmerwald.info

Dabei geht es etwa darum, wie man Abwanderung verhindern kann oder wie man in der Region in Zukunft leben und arbeiten möchten. Gesucht sind auch Rezepte gegen den Fachkräftemangel. Es geht aber auch um Themen wie Kultur oder um Klimaherausforderungen und Mobilität am Land.

"Wir werden vermutlich nicht für alle Fragen eine Lösung finden – und schon gar nicht sofort. Aber wir können auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, uns auf Themen konzentrieren und nachhaltig an Lösungen arbeiten. Es geht ums Wir – und das sind wir Menschen in der Region Donau-Böhmerwald", lädt Kneidinger Interessierte zum Mitmachen ein. Leader-Obmann Georg Ecker: "Wir wollen gemeinsam die Lebensqualität im ländlichen Raum erhalten und dazu Zukunftsprozesse mit der Bevölkerung entwickeln." Auch für die neue Förderperiode stehen wieder mindestens drei Millionen Euro Fördermittel aus dem EU-Programm bereit.