Die besten Pflüger Österreichs treffen sich zum Bundesentscheid in Walding

Wer zieht die gleichmäßigste Furche? Dieser Frage geht die Landjugend in Walding auf den Grund. Beim Bundesentscheid im Pflügen sind im Mühlviertel die Besten ihres Faches aus ganz Österreich am Start. Von 23. bis 25. August verwandelt sich Walding so in die Pflügerhochburg Österreichs. 32 Teilnehmer und Teilnehmerinnen ackern dabei um die Wette, um möglichst wenig Punkte am Feld liegen zu lassen.

Das Pflügen vulgo Preisackern ist ein echter Landjugend-Traditionssport. Eine gerade Spaltfurche, die richtige Arbeitstiefe und eine saubere gerade Schlussfurche sind neben der Einhaltung der Zeitlimits die Hauptkriterien beim zentimetergenauen Arbeiten mit Traktor und Pflug. Dabei treten die insgesamt 32 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus fünf verschiedenen Bundesländern in drei unterschiedlichen Kategorien gegeneinander an. Geackert wird in den Klassen Beetpflug, Drehpflug Standard und Drehpflug Spezial. Die Pflüger werden die letzten Tage vor dem Wettbewerb nutzen, um bereits in der Umgebung der Bewerbsflächen zu trainieren und somit ihre Pflüge auf die örtlichen Bodenbedingungen einzustellen. Ernst wird es aber dann am Samstag, 24. August, ab 11 Uhr, denn da fällt der Startschuss fürs Pflügen. Die Siegerehrung ist für Samstag um 20 Uhr geplant. Die Sieger der Kategorien Beetpflug und Drehpflug dürfen sich am Ende nicht nur über den Bundessieg freuen, sondern auch über ein Ticket zur Weltmeisterschaft im Pflügen 2025, die in Prag stattfinden wird. Die Gastgeber-Ortsgruppen Goldwörth, Ottensheim-Puchenau und Walding befinden sich nach knapp zwei Jahren der Organisation nun in den finalen Vorbereitungen. Das Veranstaltungswochenende bietet rund ums Pflügen auch ein umfangreiches Rahmenprogramm. Am Freitag- und Samstagabend wird beim "Summerfield Festival" gefeiert. Am Samstag und Sonntag gibt es neben einem Handwerksmarkt mit Vorführungen auch ein Kinderprogramm. Weiters zeigen Schuhplattler- und Volkstanzgruppen ihre Programme im Festzelt. Abgerundet wird das Wochenende durch die Oldtimerausfahrt beim Frühschoppen am Sonntag.

