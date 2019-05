Die besten Ersthelfer Oberösterreichs im Wettstreit

Hier ein abgetrennter Finger, dort ein Verdacht auf Unterschenkelbruch und dann auch noch ein Unfall mit einem Schweißgerät: Solche und ähnliche Szenarien mussten die Teilnehmer des Jugendrotkreuz-Landeswettbewerbs am Mittwochvormittag in Perg meistern. Ersthelfer-Teams aus ganz Oberösterreich waren in der Polytechnischen Schule am Start, um die Bewerter von ihrem Können in Erster Hilfe zu überzeugen.

Neben einem Theorie-Test mussten die Teilnehmer sowohl in Einzel-Stationen und auch als Gruppe ihr Bestes geben. Als sehr realistisch dargestellte „Verletzte! werteten Schüler der PTS Perg den Bewerb auf. Auch das Gastro-Team der Schule stand im Großeinsatz, um Teilnehmer und Bewerter mit Getränken und Speisen zu versorgen. „Es ist die ganze Schule auf den Beinen für diesen Bewerb“, sagt Schuldirektorin Ludmilla Lumesberger.

Der zum Teil recht kräftige Regen wirbelte das Rahmenprogramm ordentlich durcheinander. Aus dem angesetzten Freibad-Besuch wurde deshalb nichts, dafür war der Andrang beim Moped-Simulator des ÖAMTC groß. Für ebenso kurzweilige wie lehrreiche Unterhaltung zwischen den Ersthelfer-Einsätzen wurde ein Wiederbelebungs-Wettbewerb organisiert, bei dem die Teilnehmer nach Exaktheit und Effizienz bei Herzdruckmassage und Beatmung gereiht wurden.

Die Bekanntgabe der Sieger ist für den Nachmittag angesetzt.

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at