Die besten Astrofotografen der Welt treffen sich im Ars Electronica Center

Begonnen hat es mit einem Traum und einer mutigen Idee. Im Frühjahr 2009 fand erstmals die Central European Deepsky Imaging Conference CEDIC im Ars Electronica Center Linz statt. Astrofotografen aus Oberösterreich rund um den Herzogsdorfer Christoph Kaltseis verwirklichten ihre Idee einer internationalen Veranstaltung, welche den Informationsaustausch zwischen Astrofotografen und Menschen mit Astronomie-Begeisterung in den Mittelpunkt stellt. Mittlerweile gehört die CEDIC zu den weltweit wichtigsten und angesehensten Konferenzen.

"Es macht einfach Spaß", begründet der Mühlviertler Christoph Kaltseis seine Leidenschaft für die Fotografie. Dabei wandelt er nicht nur auf irdischen Wegen, sondern auch in den Weiten des Alls. Von Freitag bis einschließlich Sonntag kann man bei der "Central European Deepsky Imaging Conference – CEDIC" im Ars Electronica Center in Linz in fremde Welten eintauchen. Kaltseis ist gemeinsam mit seinen oberösterreichischen Kollegen Organisator dieser angesehenen Veranstaltung für Astrofotografen aus aller Welt.

Durch sein Teleskop spürt Kaltseis bekannten Himmelskörpern wie etwa Mond oder Saturn ebenso nach wie tief im Schwarz der kosmischen Nacht verborgenen Galaxien.

Die besten Astrofotografen präsentieren im AEC ihre jüngsten Werke. Bild: (CEDIC)

Eröffnung frei zugänglich

Das CEDIC-Wochenende startet am Freitagnachmittag mit einem zwanglosen Treffen der bereits angereisten Besucher. Dabei besteht die Möglichkeit, die beeindruckenden Verkaufsstände der Partner der CEDIC im Foyer des AEC zu besuchen. Aussteller aus Europa und Übersee zeigen ihre neuesten Produkte. Die offizielle Eröffnung erfolgt danach am Abend mit einer faszinierenden Vorführung von Bildern und Filmen im Deep Space. Die Eröffnung ist für die Öffentlichkeit frei zugänglich und kostenlos. Dies liegt voll und ganz im Geist der CEDIC, möglichst viele Menschen für Astronomie und Astrofotografie zu begeistern.

Vorträge und Workshops

Der Samstag und der Sonntag bieten eine Fülle hochwertiger Vorträge und Workshops. Die Beiträge zu Themen wie Aufnahmetechnik und Bildbearbeitung sind sehr vielfältig. Aber auch Inhalte wie Sternwarten-Fernsteuerung, TWAN-Fotografie (The World at Night), Zeitrafferaufnahmen oder auch Vorträge aus der Forschung kommen nicht zu kurz.

Höhepunkt am Eröffnungsabend ist eine spektakuläre Vorführung im Deep Space des AEC. Hochaufgelöste Bilder im Format von 16 x 9 Metern von Galaxien und Gasnebeln, aufgenommen von den weltbesten Astrofotografen, entführen die Besucher in die Weiten des Weltalls und werden sie zum Staunen bringen.

Auch Highlights aus der Forschung inklusive spannender Hintergrundinformationen werden vorgestellt, wie etwa Vergleiche zwischen den aktuellen Weltraumteleskop-Missionen "WEBB Space Telescope" und "Euclid".

Cedic 2024

Freitag, 22. März: 18.30 Uhr Einlass zur Teleskopausstellung; 19.30 Uhr Eröffnungsveranstaltung im Deep Space des Ars Electronica Center; 20.30 Uhr Wiederholung der Eröffnungsveranstaltung.

Samstag, 23. März, und Sonntag, 24. März: Vorträge und Workshops (nur mit Akkreditierung). www.cedic.at

