Deutschkurse im Büro für Ukraine-Flüchtlinge

Das Familienunternehmen, Seca Serafin Campestrini GmbH, stellt diese Kurse für ukrainische Geflüchtete in Ottensheim zur Verfügung. Um die vertriebenen Ukrainerinnen und Ukrainer bestmöglich beim Deutschlernen fördern zu können, unterstützt eine Trainerin die Familien jede Woche in den Büroräumlichkeiten von Seca. Geschäftsführer Christian Loidl: "Der hohe Bedarf an Deutschkursplätzen können wir für Familien aus der Ukraine bei uns im Unternehmen gut abdecken. Wir wollen hier schnelle und unbürokratische Hilfe leisten."