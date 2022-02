Desinfektionsmittel in Turnhalle angezündet: Polizei forschte Jugendliche aus

Im Geräteraum brachen sie offenbar zuvor mehrere Kästen auf, rissen Bilder von der Wand und brannten Toilettenpapier ab. Auf das Konto der Teenager dürften auch noch zwei weitere Brandstiftungen und Zeitungskassen-Aufbrüche gehen, so die Polizei.

Gegen 18.00 Uhr stiegen die Burschen am 19. Februar laut Polizei durch ein Fenster in die Schule ein. Den Brand am Hallenboden konnten sie noch mit einer Sportmatte eindämmen, hieß es weiter. Danach verließen sie die Schule.

Tags darauf kehrte der 13-Jährige mit einer Gleichaltrigen dorthin zurück. Sie tranken Alkohol, worauf das Mädchen gesundheitliche Probleme bekam. Der Bursch verständigte die Angehörigen und die Rettung. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 13-Jährige mit seinem Freund noch für weitere Straftaten verantwortlich sein dürfte. Seit Anfang Februar soll das Duo Zeitungskassen aufgebrochen sowie einen Schaukasten und einen Müllcontainer angezündet haben. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Eurobereich.