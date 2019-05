Derbystimmung in Perg und Vorderweißenbach

MÜHLVIERTEL. Zwei Lokalduelle in Perg und Vorderweißenbach garantieren volle Zuschauerränge.

In Vorderweißenbach wird morgen auch für einen guten Zweck gesammelt. (beha) Bild: beha-pictures/Haudum

Sechs Siege in sechs Spielen und ein Torverhältnis von 17:2. So imposant liest sich Bad Leonfeldens Rückrunde in Zahlen. Nun soll im morgigen Traditionsderby gegen den Nachbarn aus Vorderweißenbach die Siegesserie fortgesetzt werden und der erste Derbysieg seit 1976 gelingen. Die Mannschaft von Trainer Herwig Drechsel fährt jedenfalls mit Rückenwind nach Vorderweißenbach, nachdem am Mittwoch auch das Nachtragsspiel gegen St. Magdalena verdient mit 2:0 gewonnen wurde. Mit den drei Punkten aus diesem Sieg überholte man überdies Konkurrent Vorderweißenbach in der Tabelle der Landesliga Ost. Der Gegner im Lokalduell braucht aber ebenfalls jeden Punkt und kann mit einem Erfolg gegen den ewigen Rivalen einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Im Herbst siegte Vorderweißenbach vor 800 Zuschauern in Bad Leonfelden mit 2:0.

Trotz aller Rivalität der beiden Teams kommt auch der soziale Gedanke nicht zu kurz. So werden im Stadion Spenden zugunsten des Sozialprojektes "Hope for Future" der im Vorjahr verstorbenen Kicker-Legende Helmut Köglberger gesammelt.

Derbystimmung ist morgen auch beim OÖ-Liga-Derby zwischen der Union Perg und der SPG Pregarten garantiert (Anpfiff 18.30 Uhr). Die Perger sind nach dem bitteren 1:3 in Gmunden am vergangenen Dienstag gegen Pregarten auf Wiedergutmachung aus. "Wir haben in der Defensive zu viele Fehler gemacht", sagt Pergs Trainer Gerhard Obermüller. Um sich Luft im Abstiegskampf zu verschaffen, braucht es einen Derbysieg. "Wir müssen uns steigern, uns helfen nur Siege, mit Unentschieden kommen wir nicht weiter", sagt Obermüller. Die SPG Pregarten liegt zwar auf Platz acht und somit im Mittelfeld der OÖ-Liga, hat aber nur drei Punkte mehr als die Perger und demnach auch nichts zu verschenken. Schon heute spielt St. Martin bei Edelweiß Linz. (fr)

