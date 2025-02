Keine Umweltverträglichkeitsprüfung für Hotelprojekt in Seitelschlag nötig

Die Projektwerber beim Spatenstich in Seitelschlag (fell)

Um das geplante Alprima-Hotel am Golfplatz in der Ulrichsberger Ortschaft Seitelschlag ist es zuletzt ruhig geworden. Die Pläne lagen zuletzt beim Amt der oö. Landesregierung zur Prüfung. Die Frage, ob das Hotelprojekt einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen sei, wurde nun geklärt. Nach eingehender Prüfung hat die Behörde festgestellt, dass erhebliche Umweltauswirkungen nicht mit der notwendigen Sicherheit nachgewiesen werden konnten. Damit fällt das Verfahren nicht in die Zuständigkeit des Landes, sondern wird von der Bezirkshauptmannschaft weitergeführt.

Neun Gutachten aus unterschiedlichen Fachbereichen wurden dazu eingeholt. Auch wenn keine UVP-Pflicht besteht, teilte Naturschutz-Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) mit: "Die Prüfung hat ergeben, dass das Naturschutzgutachten dem Projekt sehr kritisch gegenübersteht. Daher erwarten wir, dass die Bezirkshauptmannschaft eine umfassende und sorgfältige Prüfung des Projekts vornimmt – insbesondere im Hinblick auf den Naturschutz." Er mahnt: "Die Tatsache, dass dieses Projekt nicht UVP-pflichtig ist, bedeutet nicht, dass es auch umweltverträglich ist. Die Anforderungen für eine UVP sind rechtlich klar definiert und streng. Ich teile nach wie vor die Sorgen der Bürger, da dieses Projekt aus meiner Sicht überdimensioniert und am falschen Standort geplant ist. Dieses Projekt wäre ein Fremdkörper in dieser wunderschönen Mühlviertler Landschaft", sagt Kaineder.

