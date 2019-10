Der Winter naht: Schnee im Mühlviertler Hügelland

Die ersten Spuren hinterließ der Winter bereits auf den Gipfeln im Mühlviertel. Auf den Bergen und Hügeln lag heute schon Schnee. Ein Blick auf die Webcams der Skigebiete zeigte eine verschneite Landschaft. „Die ersten Schneeflocken fielen bereits unter die 1000-Meter-Grenze“, berichtete Mühlviertel-Wetter (wetter-muehlviertel.at). So war der Hochficht-Gipfel schon in sattes Weiß gehüllt. Auch im Liebenauer Wintersportzentrum verzeichnete man schon merklichen Schneefall.

Obwohl der Schnee nicht gekommen sein dürfte, um zu bleiben, muss man im Mühlviertel auf einen goldenen Oktober wohl noch länger warten. Zumindest verheißt die Prognose auf wetter-muehlviertel.at nicht allzu viel Sonne – am ehesten noch in der zweiten Wochenhälfte. Nach einem nassen und recht frischen Start in die Woche wird es bis über die Wochenmitte hinaus unbeständig bleiben. „Wetterbesserung verspricht der Trend in Richtung zweiter Wochenhälfte, dann legen die Temperaturen, vor allem in den höheren Lagen, deutlich zu“, heißt es in der Vorhersage.

Angezuckert zeigten sich auch schon die Ski-Pisten im Mühlviertel. Bild: wetter-muehlviertel.at

Freundliches Wochenende

In der Nacht auf Mittwoch werden die Wolken nach einem durchwachsenen Dienstag schon wieder dichter, und erneut kann es überall etwas regnen. Zur Wochenmitte sei dann wieder generell mit vielen Wolken zu rechnen, und am Mittwoch müsse man öfter mit Regen rechnen. Auch der Wind frische gegen Abend wieder auf. Die Temperaturen ändern sich vorerst nur wenig – am Abend kühlt es von Westen wieder ab.

Am Donnerstag wehe sehr lebhafter, vielleicht sogar stürmischer Westwind über das Land. Ab Freitag soll es zunehmend sonniger und föhniger werden. Die Einschätzung der Mühlviertler Wetterexperten: „Das bedeutet vor allem in den höheren Lagen durchgreifende Erwärmung, weiter unten dürfte die Erwärmung etwas zögerlicher durchkommen, und gebietsweise kann es am Wochenende in den Morgenstunden auch erste größere Nebelfelder geben.“

Freude im Skigebiet

Auch im größten Mühlviertler Skigebiet, auf dem Hochficht, ist die Freude über den ersten Schnee naturgemäß groß. Zwar sei man schon seit Wochen voll auf Wintersport gepolt, dennoch sind die ersten Winteranzeichen auch so etwas wie eine Initialzündung.

Gewerkelt wird im Skigebiet an allen Ecken und Enden. „Wir arbeiten im Büro auf Hochtouren, um alle Kassen vorzubereiten und fit für die Saison zu sein“, berichtet Kevin Blaschek auf OÖN-Anfrage. Und auch die Bergbahn- und Pistencrew bereitet sich akribisch auf den Saisonstart vor, der für 7. Dezember geplant ist: „Es sind noch letzte Revisionen im Gange, und alles wird genau überprüft“, sagt Blaschek. Übrigens beginnt der Vorverkauf für Hochficht-Tickets schon am Samstag. Bis 31. Oktober sind dann die Kassen im Skigebiet von Montag bis Sonntag jeweils von 9 bis 16 Uhr besetzt. Karten gibt es um 20 Prozent ermäßigt.

Artikel von Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel t.fellhofer@nachrichten.at