"Der wichtigste Gast ist der Einheimische"

Eine Informationsveranstaltung über das geplante Alprima-Hotelprojekt in Seitelschlag am Golfpark Böhmerwald sollte alle Fakten auf den Tisch bringen. Damit versuchten am Montag die Projektwerber des geplanten Apartmenthotels, die Bedenken der betroffenen Dorfbewohner zu zerstreuen.