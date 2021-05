"Der Wald ist eine grüne Kirche, ein Ort, der Kraft gibt"

OBERNEUKIRCHEN. Wenn Sepp Rathgeb seine Krachlederne anzieht, den verbeulten Jagahut aufsetzt und die Bergschuhe schnürt, ist das der Beginn eines Rituals, das der Oberneukirchner Bürgermeister und Landtagsabgeordnete schon in die Wiege gelegt bekam. "Mein Vater war Jäger und Liebhaber der Natur. Wir sind so aufgewachsen", sagt er. Den Wald bezeichnet er als seine "grüne Kirche". Dort spürt er Kraft und eine ganz spezielle Art der Dankbarkeit. "Auch wenn der Tag im Landtag oder am Gemeindeamt noch so stressig war, im Wald ist mein Akku innerhalb kürzester Zeit wieder voll." Freilich müsse man sich diese kleinen Auszeiten bewusst einplanen. Auch das hat der Oberneukirchner Bürgermeister von seinem Vater gelernt. Die Leidenschaft für den Wald teilt Gattin Margot ebenfalls. Das lässt sich im Wohnhaus der beiden auch schwer verleugnen. Beim Durchblättern von Fotoalben kommt Josef Rathgeb schnell ins Schwärmen. Alleine die Erinnerungen an einzigartige Naturerlebnisse geben Kraft.

Wissen an Kinder weitergeben

Gerade weil er als Politiker weiß, wie schnell der persönliche Akku bei manch einem Kollegen schon zusammengebrochen ist, versucht Sepp Rathgeb sein Wissen an die nächste Generation zu übermitteln. "Ich gehe mit den Schülern ins Revier und versuche dort, die Zusammenhänge in der Natur zu vermitteln", erzählt er.

"Alles ordnet sich ein"

Gerade als Gemeinde- und Lokalpolitiker ist man recht unmittelbar mit Wünschen, Anliegen und Problemen der Bürger konfrontiert. Fast immer gibt es unterschiedliche Ansichten zu einem Thema. "Der Wald ist für mich ein Ort, an dem sich vieles relativiert und einordnet", sagt der begeisterte Weidmann. Am besten gelingt ihm dieses "Herunterkommen" bei einer uralten Buche. "Das ist schon so etwas wie mein ganz persönlicher Kraftplatz. Da komme ich immer wieder her", erzählt der Bürgermeister.

Kulturlandschaft erhalten

Damit diese einzigartige Kulturlandschaft erhalten bleiben kann, appelliert er als Jäger an alle Naturnutzer: "Man muss sich in der Natur mit dem nötigen Respekt vor dem Tier, der Pflanzenwelt, der gesamten Schöpfung bewegen. Das bedingt das Einhalten gewisser einfacher Regeln."

Dann dürfen noch viele Generationen den Wald als Gegenstück zum hektischen Treiben im Alltag erleben, welches auf Dauer krank machen kann.