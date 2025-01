Der Vorstand für die neue Pfarre Freistadt steht fest

Im September begann im Dekanat Freistadt die Umsetzung der diözesanen Pfarrstrukturreform. In der jetzigen Phase geht es vorrangig darum, ein Wir-Gefühl für die neue, größere Pfarre und deren Teilgemeinden zu entwickeln und als pastoraler Raum zusammenarbeiten. Gleichzeitig werden die Leitungsämter von Pfarrer sowie Pastoral- und Verwaltungsvorstand besetzt.

Nach einem Hearing-Prozess wurde als künftiger Pfarrer Klemens Hofmann bestellt. Der derzeitige Pfarrer von Neumarkt ist seit 2014 auch Dechant des Dekanats Freistadt. Dem gebürtigen Freistädter obliegt künftig die Gesamtverantwortung der pastoralen Arbeit für die Menschen in der Pfarre. Für die Funktion des Pastoralvorstandes wurde Wolfgang Roth ausgewählt: Der studierte Theologe und Germanist arbeitet seit 2013 als Pastoralassistent in Freistadt. Für die Funktion des Verwaltungsvorstands fiel die Wahl auf den St. Oswalder Markus Woda. Er verantwortet in der neuen Pfarre budgetäre, administrative, bauliche und juristische Belange.

Der designierte Pfarrvorstand wird zunächst eine intensiven Einschulungsphase durchlaufen und ab kommenden Herbst seine Arbeit in einem gemeinsamen Büro aufnehmen. Das Team arbeitet mit den derzeit zuständigen Priestern, Diakonen, Seelsorgerinnen und ehrenamtlichen Seelsorgeteams in den Pfarrteilgemeinden zusammen.

