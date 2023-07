"Der Strommarkt wird nie wieder so sein wie früher"

Stark gestiegene Einkaufspreise und neue Herausforderungen für das Netz durch die weiter kräftig anwachsende Zahl von Photovoltaik-Anlagen setzen das in Besitz der Stadtgemeinde befindliche E-Werk Perg aktuell massiv unter Druck. "Die Situation in der Energiewirtschaft ist beispiellos. Der Strommarkt wird nie wieder wie früher sein", sagt Geschäftsführer Helmut Puchmayr.

Als kleiner Marktteilnehmer, der zudem für die Versorgungssicherheit verantwortlich ist, befindet sich das E-Werk in einer schwierigen Lage: "Wir können weder mit tagesaktuellen Lockangeboten auftreten noch Unternehmensbereiche untereinander querfinanzieren, um vermeintlich günstige Privatkundentarife zu bekommen." Er verstehe, dass langjährige Stammkunden ihren Ärger über die Tarife (52 Cent zu Jahresbeginn, seit April 46 Cent je kWh) äußern. Diese seien aber das Ergebnis seriöser Kalkulation. Man habe im Herbst, als die Tagespreise besonders hoch waren, auch niemandem gekündigt. Puchmayr: "Das ist nicht unser Zugang. Als Versorger in öffentlicher Hand hat die Versorgungssicherheit für uns oberste Priorität." Das zeige sich bei den Stromausfällen: Dank laufender Investitionen würden diese nur selten auftreten und seien im Durchschnitt nach 20 Minuten behoben.

Wurde im vergangenen Jahr dennoch zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt Strom für 2023 eingekauft? Rückblickend habe man zu teuer gekauft, sagt Puchmayr. Die höchsten Preise seien aber im Juli und August verlangt worden, während der Zukauf für die heuer benötigten Mengen erst Ende Oktober erfolgt sei. Verhandlungen mit den Lieferanten, fallende Großhandelspreise anzupassen, hätten leider zu keinem Ergebnis geführt. Deshalb müsse er die Kunden um Geduld bitten. Eine deutliche Tarifsenkung könne er erst für das erste Quartal 2024 in Aussicht stellen.

Helmut Puchmayr, Geschäftsführer E-Werk Perg

Zahlen zum Kundenschwund

Gerüchte, das E-Werk habe seit Jahresbeginn ein Drittel seiner Kunden eingebüßt, weist Puchmayr zurück. Etwa jeder zehnte Kunde habe gekündigt. Man bemühe sich um jeden einzelnen Abnehmer, biete Beratungen zu Fördermöglichkeiten an. Dank der bis Juni 2024 geltenden Strompreisbremse der Bundesregierung bezahle ein durchschnittlicher Perger Haushalt ohnehin nur zehn Cent netto ohne Gebühren.

Vertrösten muss das E-Werk seit Mai die Errichter neuer Photovoltaikanlagen, die ihre Überschüsse in das Netz einspeisen möchten. Auch das werde bis auf weiteres nicht möglich sein: "Die Linz Netz hat uns schriftlich angewiesen, dass dies aufgrund von Kapazitätsproblemen in den Umspannwerken Mauthausen und Baumgartenberg nicht mehr möglich ist." Die Errichtung von PV-Anlagen für den Eigenverbrauch sei aber weiterhin möglich. Warum dürfen Besitzer von PV-Anlagen aus Versorgungsregionen der Linz Netz nach wie vor einspeisen? Dazu möchte sich Puchmayr öffentlich nicht äußern.

Der Photovoltaik-Boom in der Region brachte das E-Werk Perg in die noch nie dagewesene Situation, dass seit Ende Mai praktisch kein Strom mehr aus den eigenen Naarn-Wasserkraftwerken verkauft werden kann. Diese Erlöse fehlen in der Bilanz – mit ein Grund, warum das laufende Geschäftsjahr wohl mit einem dicken Minus enden wird. Beim Quartalsbericht vor dem Gemeinderat vergangene Woche wurde die Zahl von 3,5 Millionen Euro genannt. Auch das ist einmalig. Puchmayr: "Es ist unsere Aufgabe, dass wir auf die starken Saisonschwankungen reagieren und dabei die Versorgungssicherheit nicht aufs Spiel setzen."

