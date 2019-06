Der Speckdackel bellt wieder in Hofkirchen

Nur alle zwei Jahre findet das Straßenkunstfestival "Mühlviertler Speckdackel" zum Schulschluss-Wochenende statt. Neben der Fülle an internationalen Anmeldungen gibt es am Sonntag neue Öffnungszeiten. Start ist bereits zur Mittagszeit um 12 Uhr, gegaukelt wird bis zirka 18 Uhr.

Am Samstag bleiben die Zeiten mit Start um 14 Uhr gleich wie in den Vorjahren. In den Hofkirchner Gassen treten Magier, Akrobaten, Trapezkünstler, Straßentheater-Gruppen, Jongleure und Feuer-Künstler auf. Für die Kleinen gibt es Kindertheater und eine Mitmachmusikshow. Über dem Marktplatz wird eine "Highline" zum Seiltanz gespannt. Programminfos unter www.speckdackel.at