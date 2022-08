Der Schlosspark als Festgelände

HAGENBERG. Auf zwei Tage erweitert wurde heuer das Programm des Hagenberger Schlossfestes. Bei freiem Eintritt erwartet die Besucher am Sonntag und Montag ein gemütlicher Festival-Flair mit Live-Musik, Kinderprogramm und kulinarischen Schmankerln. Am Sonntag feiert ab 16 Uhr die Hagenberger Dixieland Jazzband ihr 40-jähriges Bestehen. Um 20.30 Uhr übernehmen die SoundGurus die Bühne. Am Feiertag folgt ein Frühschoppen mit dem Musikverein Hagenberg und der Mühlviertler Tanzlmusi.